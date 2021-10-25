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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Вернуть аптеку жителям микрорайона Завойко

​Вернуть аптеку жителям микрорайона Завойко

17:15
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​Вернуть аптеку жителям микрорайона Завойко

Глава Камчатки поручил разобраться с работой аптеки в микрорайоне Завойко в столице края.

Решить проблему отсутствия аптеки в микрорайоне Завойко в Петропавловске-Камчатском Владимир Солодов поручил министерству здравоохранения края в ходе оперативного совещания.

«Через платформу обратной связи поступило обращение по поводу аптеки в Завойко. Это совершенно невообразимая история. Раньше там была аптека «Камчатфармации», которая арендовала помещение у филиала детской поликлиники № 2. После того как поликлиника подняла расценки на аренду в три раза, аптека закрылась», - рассказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что ситуация требует незамедлительного решения, поскольку жители микрорайона вынуждены добираться до ближайшей аптеки на остановке «Госпиталь».

«Я прошу исходить из того, что, во-первых, аптека должна быть, и во-вторых, следует наладить отношения между двумя государственными организациями», - сказал Владимир Солодов.

владимир солодовкамчатфармациязавойкоаптека
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