Правила движения автобусов в районе улицы Ларина определят в ближайшее время

Новую схему движения автобусов в районе разворотной площадки на улице Ларина в Петропавловске-Камчатском разработают власти города по поручению губернатора края.



Проблема обсуждалась во время оперативного совещания в правительстве региона. Владимир Солодов отметил, что во время прямого эфира в Инстраграм ему задали вопрос, который касается безопасности движения на разворотной площадке по улице Ларина.

«Неорганизованность движения и стоянка автобусов недопустимы на разворотной площадке. Необходимо с представителями городской администрации, министерства транспорта и перевозчиков встретиться на этой площадке и определить конкретные правила по организации движения и по тому, где должны находиться автобусы. Новые правила движения автобусов должны быть удобны и безопасны для жителей», - сказал глава региона.

Константин Брызгин отметил, что проблемная ситуация с движением транспорта в районе разворотной площадки носит временный характер. «В ближайшее время мы проведем выездное совещание, чтобы разработать удобную схему для жителей. Полностью исключить неудобства мы не сможем, но сведем их к минимуму», - сказал Константин Брызгин.

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок дороги от конечной остановки на Ларина, где сейчас располагаются разворотная площадка и стоянка для пассажирского транспорта.