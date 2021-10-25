​«Культурный марафон» приглашает школьников

В этом году ежегодный «Культурный марафон» пройдет с 8 ноября по 10 декабря. Он будет посвящен кинематографу и приурочен к важной дате в истории кино: 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.

«Культурный марафон» – культурно-просветительская акция, проект Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, его партнером является ООО «Яндекс».

Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют. Ребят познакомят с важными кинолентами и вдохновят на творческий поиск. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке education.yandex.ru/culture. Присоединиться к проекту могут все желающие – учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы – «Яндекс.Станции Лайт». Их получат 100 учителей и 500 учеников.