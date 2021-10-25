В защиту сивучей бухты Моржовой

Создание на Камчатке морского заказника федерального значения обсудили в правительстве региона.



Совещание по вопросам организации государственного федерального заказника «Восточно-Камчатский», прошло под председательством зампреда правительства Романа Василевского, курирующего вопросы экологии.

В совещании приняли участие представители правительства, научного и рыбацкого сообществ Камчатки.

«Все знают, что в районе бухты Моржовой обитает большое количество сивучей, животных, занесенных в Красную книгу. По некоторым оценкам, на сегодняшний день их популяция уменьшается. Ученые обеспокоены этим обстоятельством. К нам обратилось научное сообщество Кроноцкого заповедника с предложением, чтобы Камчатский край рассмотрел возможность выделения этих земель под заказник. На первом установочном совещании мы объединили на одной площадке рыбаков, занимающихся промыслом на этой территории, и представителей науки, которые внесли предложения по сохранению популяции сивучей», – сказал Роман Василевский.

В ходе обсуждения договорились о том, что ученые в ближайшее время выработают предложения по созданию программы мониторинга морских млекопитающих. Это необходимо, чтобы обосновать рыбакам целесообразность закрытия этой акватории для промысла. Следующая встреча пройдет на уровне губернатора региона.