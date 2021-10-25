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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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В защиту сивучей бухты Моржовой

17:25
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В защиту сивучей бухты Моржовой
Создание на Камчатке морского заказника федерального значения обсудили в правительстве региона.
Совещание по вопросам организации государственного федерального заказника «Восточно-Камчатский», прошло под председательством зампреда правительства Романа Василевского, курирующего вопросы экологии.
В совещании приняли участие представители правительства, научного и рыбацкого сообществ Камчатки.
«Все знают, что в районе бухты Моржовой обитает большое количество сивучей, животных, занесенных в Красную книгу. По некоторым оценкам, на сегодняшний день их популяция уменьшается. Ученые обеспокоены этим обстоятельством. К нам обратилось научное сообщество Кроноцкого заповедника с предложением, чтобы Камчатский край рассмотрел возможность выделения этих земель под заказник. На первом установочном совещании мы объединили на одной площадке рыбаков, занимающихся промыслом на этой территории, и представителей науки, которые внесли предложения по сохранению популяции сивучей», – сказал Роман Василевский.
В ходе обсуждения договорились о том, что ученые в ближайшее время выработают предложения по созданию программы мониторинга морских млекопитающих. Это необходимо, чтобы обосновать рыбакам целесообразность закрытия этой акватории для промысла. Следующая встреча пройдет на уровне губернатора региона.
роман василевскийзаказникбухта моржоваякамчатский крайкроноцкий заповедник
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