​Озеро Начикинское станет лососёвым заказником

Вопросы создания особо охраняемой территории в районе озера Начикинского обсудили зампред правительства Роман ВАСИЛЕВСКИЙ и представители коренных малочисленных народов края.

«ООПТ в районе Начикинского озера создается в первую очередь для того, чтобы сохранить существующий там микроклимат, защитить рыб и животных, которые там обитают, от негативного влияния человека. Сегодня мы видим большой интерес к этой территории. Люди формируют лесные участки для туристического пользования и иногда делают это варварским способом: мы каждый год наблюдаем на территории свалки и браконьерство. Если так будет продолжаться, то приведет к истреблению обитающих в этих местах видов животных и рыб. Поэтому было принято решение организовать ООПТ в районе озера Начикинского», – подчеркнул Роман Василевский.

Зампред также отметил, что научное сообщество считает очень опасным для экосистемы озера деятельность золотодобытчиков, которые ранее взяли лицензии на освоение этой территории.

Один из вопросов, который обсуждался в ходе совещания, – возможность представителям коренных малочисленных народов Севера охотиться на территории будущего заказника.

«Охота на территории Начикинского озера будет разрешена, но ограничена. Она будет вестись под дополнительным контролем государственного органа, который сможет предотвратить браконьерство. Для охоты потребуется разрешение в уполномоченном органе. Поохотиться на этой территории смогут не только представители КМНС, но и любые граждане, получившие разрешение», – добавил Роман Василевский.

Зампред отметил, что положение о создании ООПТ находится в процессе разработки. Подготовлен и обсуждается предварительный проект.

Напомним, в районе озера планируется создание особо охраняемой природной территории в форме государственного природного лососевого заказника регионального значения «Озеро Начикинское».