​Сколько весят камчатские медведи?

Мария ВОРОНЦОВА, пресс-секретарь Кроноцкого заповедника

В Кроноцком заповеднике впервые в мире достоверно определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе.

На берегу Курильского озера, на тропе к нерестилищу нерки в устье реки Хакыцин, установлены платформенные весы, которые рассчитаны на нагрузку до 1000 килограммов. Старый настил отреставрируют и поднимут до уровня площадки измерительного прибора. Медведи смогут ходить по своему привычному маршруту, ненадолго становясь на весы. Размер площадки (1,5х2 метра) это позволяет.

Специалисты рассчитывают узнать, как меняется масса тела животных с момента выхода из берлог до очередного зимнего сна, как на это влияют количество заходящих на нерест лососей, рыболовный успех отдельных особей и обилие растительных кормов. Это первый подобный эксперимент на особо охраняемых природных территориях.

Во время нажировочного периода с появлением обильных кормов медведи меняются до неузнаваемости. Из худых зверей с тусклой невылинявшей шерстью они превращаются в упитанных красавцев с густым и блестящим мехом. Быстрее и больше всех набирают массу те, кто хорошо владеет навыками добычи лососей. Госинспекторы и учёные, работающие на Курильском озере каждый полевой сезон, научились различать медведей, которые ежегодно появляются возле кордонов или обладают необычной внешностью. Показатели изменения массы тела этих животных в течение периода бодрствования и лягут в основу многолетних мониторинговых исследований.

«Медведи часто посещают участок тропы, где установлены весы, большинство из них уже несколько лет обитает недалеко от кордона «Травяной», и мы знаем зверей «в лицо». Рядом с весами размещена фотоловушка. Таким образом, имея конкретные цифры массы каждого проходящего по ним животного и данные о времени «взвешивания» с кадров автоматической камеры, мы сможем соотнести эту информацию и, наконец, ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос: «Сколько весит этот медведь»? Данные, собранные весной после выхода медведей из берлог и осенью, когда они набрали наибольшее количество жира, позволят сказать точно, как меняется вес медведя в течение года», – рассказала Лиана Варавская, государственный инспектор Кроноцкого заповедника.

Взвешивание медведей без снотворного будет применено в дикой природе впервые. Раньше о массе тела крупнейших наземных хищников Камчатки зоологи и охотоведы могли судить только после замеров добытых в охотугодьях туш. По имеющимся данным, средняя масса тела взрослого самца составляет от 350 до 400 килограммов, в конце нажировочного периода при обилии кормов может превышать 600 килограммов.

Уникальный проект будет реализован при поддержке промышленных предприятий Камчатки. В их числе «Золото Камчатки» и «Транс-Сибириан Голд «Асача», входящие в структуру Highland Gold. Также проект поддержит Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона, без которой не обходится ни одна природоохранная и эколого-просветительская программа на Юге Камчатки.

Напомним, в Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает одна из крупнейших охраняемых группировок бурого медведя в мире и крупнейшая в России. Эти животные – важная часть экосистемы бассейна Курильского озера и индикатор её состояния, один из основных объектов наблюдения туристов и научных исследований.