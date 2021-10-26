​В Соболеве – новая набережная вдоль ручья Домашний

В селе Соболеве на западном побережье Камчатки обустроена набережная вдоль ручья с уютным названием Домашний.

На территории проложены тротуарные дорожки, установлены скамейки, беседки, качели для детей и взрослых, мангальная зона с навесом, а также система паркового освещения. Территорию озеленили. К самому ручью теперь ведет обустроенный спуск. А через ручей к детской площадке построен пешеходный мост длиной в 12 метров.

«На обустройство места отдыха израсходовано 8,9 миллионов рублей, из которых 6,6 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета, а оставшаяся часть - из средств местного бюджета», — рассказали в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

Площадь участка благоустройства составляет 1 847 кв.м. Работы по данному проекту выполнены, объект сдан в эксплуатацию.

Набережную в Соболеве обустраивали в рамках реализации проекта «Решаем вместе». В этом году в крае по проекту будет построено 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.

Также в сентябре 2021 года на своих избирательных участках выбрали объекты, которые будут построены в течение 2021 года в населенных пунктах края.