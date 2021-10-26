​«Обманутый» дом достроят будущей весной

В Петропавловске-Камчатском завершается возведение жилого дома на улице Ломоносова, который остается единственным в регионе объектом долевого строительства.

После ввода дома в эксплуатацию в регионе окончательно будет решена проблема с обманутыми дольщиками, отметил губернатор края Владимир Солодов, который держит ситуацию с возведением многоэтажки под личным контролем.

«Застройщик рассчитывает завершить строительно-монтажные работы в середине ноября, после этого будет оформление документов, получение разрешения на эксплуатацию. Уже в декабре жильцы смогут приступить к ремонту. Дальше я буду ставить задачи по комплексному благоустройству территории этого района, в том числе по озеленению и приведению в порядок дорог. Уверен, что этот район станет одним из самых привлекательных в городе», – сказал Владимир Солодов.

В двух секциях дома практически завершены строительные работы. «Ведутся работы по асфальтированию прилегающей территории, работы по фасаду, заканчиваем отделку подъезда. Устанавливаются радиаторы, отопительные поквартирные котлы, завершаются бетонные работы. Уже в середине декабря будем готовы вручить ключи собственникам», – сказал Алексей Коробков, начальник строительного участка.

Шестиэтажный 91-квартирный дом должны были построить еще пять лет назад, однако в 2016 году работы были остановлены, а застройщик ООО «Витос» признан арбитражным судом банкротом. Правительство и минстрой края с 2016 года вели поиск инвестора для завершения проблемного объекта. В 2020 году новый застройщик был определен. Уже в конце апреля следующего года дом будет в полной строительной готовности.