​Вторая сессия: комитеты сформированы, удостоверения вручены

Вторая сессия Заксобрания края 4-го созыва состоялась 26 октября под руководством спикера Ирины УНТИЛОВОЙ. Был утвержден персональный состав постоянных депутатских комитетов, депутатам торжественно вручили нагрудные знаки и удостоверения.

«Постоянные комитеты – это та основа Законодательного Собрания, где обсуждаются проблемы, проходят дискуссии, где рождаются предложения. Депутаты оперативно отработали, в течение недели определились с выбором комитетов в соответствии со своим профессиональным опытом, интересами», – отметила Ирина Унтилова.

Сформировано 5 постоянных комитетов, которые уже начали работу по подготовке к внеочередной сессии, запланированной на 9 ноября.

Напомним, в парламенте края работают следующие постоянные комитеты: по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений (председатель – Михаил Мананников); по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства (председатель – Дмитрий Коростелев); по социальной политике (председатель – Татьяна Романова); по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ (председатель – Анатолий Кирносенко); по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности (председатель – Оксана Герасимова).

Депутатский мандат передан Евгению НОВОСЕЛОВУ

Краевой избирком принял соответствующее постановление, основанием для которого стало решение президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в связи с избранием Валерия Пономарева членом Совета Федерации – представителем от Заксобрания края.

«Евгений Новоселов в ходе выборов в Законодательное Собрание края 4-го созыва был вторым по списку кандидатом от партии «Единая Россия» в региональной группе № 2. У него большой стаж депутатской работы – в краевом парламенте 3-го созыва он представлял интересы жителей 5-го избирательного округа и был заместителем председателя комитета по природопользованию», – сообщила Ирина Унтилова.

В парламенте 4-го созыва Евгений Новоселов будет представлять интересы жителей 2-го избирательного округа.

Татьяна КОРЕНОВСКАЯ заявила о сложении полномочий

На сессии было рассмотрено заявление депутата Татьяны Кореновской, избранной в составе списка камчатского краевого отделения КПРФ, о досрочном сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.

Сама Татьяна Михайловна на сессии отсутствовала. Большинством голосов депутаты поддержали предложение пригласить Кореновскую на заседание комиссии по регламенту и депутатской этике, чтобы задать вопросы о данном решении.