​Центр занятости Петропавловска-Камчатского будет работать по новым принципам

Карьерные консультанты придут на помощь каждому, кто ищет работу.

Центр занятости модернизируют, обновят, и уже в декабре здесь примут первых посетителей. Учреждение изменит принципы работы с населением и работодателями в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Основная задача проекта – создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели смогут получить комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций.

«Петропавловск-Камчатский центр занятости не только получит новый облик, главное – изменятся принципы его работы с горожанами и работодателями. В лице сотрудников службы занятости граждане получат так называемых карьерных консультантов, которые будут заниматься людьми от момента прихода в центр занятости и до реализации той главной цели, с которой человек обратился, – трудоустройства», – рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала края Ольга Леушина.

Карьерные консультанты будут разрабатывать для соискателей индивидуальную программу поиска работы, в которую может входить, например, повышение квалификации, стажировка, содействие в устройстве ребенка в детский сад и многое другое.

Планируется создание комфортных условий в центре и обеспечение удобной навигации. Центр занятости Петропавловска-Камчатского будет оформлен в едином фирменном стиле бренда «Работа в России», будет обновлена техническая база, выделены специальные зоны для работы с инвалидами. Для тех, кто захочет разместить резюме и ознакомиться с вакансиями самостоятельно, будет оборудовано место с доступом к общероссийским порталам госуслуг, «Работа в России», hh.ru.

«В настоящее время проводятся ремонтные работы, переоборудование и оснащение центра занятости, устанавливаются системы электронной очереди и оценки и контроля качества предоставления госуслуг. Центр занятости в новом виде планирует принять первых посетителей уже в декабре этого года», – добавила Ольга Леушина.

Напомним, о предстоящей реорганизации служб занятости, которая должна завершиться к концу 2023 года, ранее сообщал министр труда и социальной защиты Российской Федерации. По словам главы Минтруда, одновременно с модернизацией переоснастят центры занятости и переобучат сотрудников.