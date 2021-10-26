Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 19:50, 26 Октября, вторник
ночью -1°C
днем 7°C
ветер 3.9 м/с
Завтра 27 Октября
1 ... 9°C
ветер 3.9 м/с
  2. Новости
  3. Информация
  4. ​Центр занятости Петропавловска-Камчатского будет работать по новым принципам

​Центр занятости Петропавловска-Камчатского будет работать по новым принципам

18:20
64
​Центр занятости Петропавловска-Камчатского будет работать по новым принципам

Карьерные консультанты придут на помощь каждому, кто ищет работу.

Центр занятости модернизируют, обновят, и уже в декабре здесь примут первых посетителей. Учреждение изменит принципы работы с населением и работодателями в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Основная задача проекта – создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели смогут получить комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций.

«Петропавловск-Камчатский центр занятости не только получит новый облик, главное – изменятся принципы его работы с горожанами и работодателями. В лице сотрудников службы занятости граждане получат так называемых карьерных консультантов, которые будут заниматься людьми от момента прихода в центр занятости и до реализации той главной цели, с которой человек обратился, – трудоустройства», – рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала края Ольга Леушина.

Карьерные консультанты будут разрабатывать для соискателей индивидуальную программу поиска работы, в которую может входить, например, повышение квалификации, стажировка, содействие в устройстве ребенка в детский сад и многое другое.

Планируется создание комфортных условий в центре и обеспечение удобной навигации. Центр занятости Петропавловска-Камчатского будет оформлен в едином фирменном стиле бренда «Работа в России», будет обновлена техническая база, выделены специальные зоны для работы с инвалидами. Для тех, кто захочет разместить резюме и ознакомиться с вакансиями самостоятельно, будет оборудовано место с доступом к общероссийским порталам госуслуг, «Работа в России», hh.ru.

«В настоящее время проводятся ремонтные работы, переоборудование и оснащение центра занятости, устанавливаются системы электронной очереди и оценки и контроля качества предоставления госуслуг. Центр занятости в новом виде планирует принять первых посетителей уже в декабре этого года», – добавила Ольга Леушина.

Напомним, о предстоящей реорганизации служб занятости, которая должна завершиться к концу 2023 года, ранее сообщал министр труда и социальной защиты Российской Федерации. По словам главы Минтруда, одновременно с модернизацией переоснастят центры занятости и переобучат сотрудников.

ольга леушинацентр занятостикамчатский край
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​Ирина УНТИЛОВА избрана председателем Законодательного Собрания Камчатского края
​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента
​Сенатором Совета Федерации от Камчатского края избран Валерий ПОНОМАРЕВ
​Работать совместно над законодательными инициативами предложил Владимир СОЛОДОВ руководству Заксобрания края
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.