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Подвал жилой пятиэтажки выгорел ночью в Петропавловске

14:55
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Подвал жилой пятиэтажки выгорел ночью в Петропавловске

Специалисты выясняют причины пожара, вспыхнувшего в подвале пятиэтажного многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар произошел в ночь на среду в пятиэтажке на улице Батарейной. Пламя тушили боевые расчеты первой и специализированной пожарно-спасательных частей — 22 человека на четырёх единицах техники. С огнем они справились за полтора часа.

«В результате пожара уничтожены вещи на площади 10 квадратных метров», —сказали в МЧС.

Люди в этом пожаре не пострадали.

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