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  4. Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» начали стажировку на Камчатке

Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» начали стажировку на Камчатке

17:10
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Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» начали стажировку на Камчатке

Седьмой модуль программы «Муравьев-Амурский 2030» в формате стажировок стартовал на Камчатке, в других регионах Дальнего Востока, а также Москве и продлится до 26 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Ключевое на этом модуле – плотное взаимодействие с управленческими командами регионов, групповая и индивидуальная работа с наставниками – губернаторами регионов Дальнего Востока и будущими работодателями, доработка проектов к их предстоящей защите в марте 2023 года в Республике Бурятия», – рассказали в пресс-службе.

Программа подготовки молодежи для государственной службы реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.

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