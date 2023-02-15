Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» начали стажировку на Камчатке

Седьмой модуль программы «Муравьев-Амурский 2030» в формате стажировок стартовал на Камчатке, в других регионах Дальнего Востока, а также Москве и продлится до 26 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Ключевое на этом модуле – плотное взаимодействие с управленческими командами регионов, групповая и индивидуальная работа с наставниками – губернаторами регионов Дальнего Востока и будущими работодателями, доработка проектов к их предстоящей защите в марте 2023 года в Республике Бурятия», – рассказали в пресс-службе.

Программа подготовки молодежи для государственной службы реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.