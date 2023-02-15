Камчатские врачи рассказали про нутрициологию

Нутрициология направлена на профилактику патологий, сохранение здоровья и продление жизни путем коррекции рациона, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Нутрициологию не стоит путать с диетологией. Диетология — раздел медицины, тогда как нутрициология — нет. Нутрициолог не является врачом, но он помогает человеку подобрать и скорректировать питание в зависимости от пожеланий», – рассказали в Центре.

Там отметили, что эксперты этой науки должны учитывать множество факторов – от психологического состояния пациента до генетической предрасположенности к каким-либо болезням. Их задача – помочь человеку понять свой организм и выстроить правильный рацион для хорошего самочувствия.

«Помощь нутрициолога может понадобиться тем, кто заботится о своем здоровье и хочет получать как можно больше пользы от еды», – пояснили в Центре.