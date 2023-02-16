Житель Камчатки насмерть запинал пенсионера

Следователи возбудили уголовное дело против 49-летнего жителя Вилючинска, подозреваемого в том, что он насмерть забил пенсионера, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Фигуранту инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). Мужчине грозит до 15 лет колонии.

В следкоме рассказали, что все случилось, когда подозреваемый пьянствовал со своим 68-летним знакомым. Пенсионер оскорбил младшего товарища. И тот несколько раз пнул обидчика по жизненно важным органам. Пострадавший умер в больнице.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте.