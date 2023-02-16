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Камчатские медики о замороженных ягодах

11:20
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Камчатские медики о замороженных ягодах

Заморозка сохраняет вкус ягод и все полезные минеральные вещества, в том числе витамины А, С и Е, которые являются ценными антиоксидантами, сообщают в Центре медпрофилактики.

Врачи рассказали, как выбрать качественные замороженные ягоды.

«Следите, чтобы на упаковке было написано “шоковая заморозка” — это значит, что сохранена вся польза свежих ягод. Если ягоды лежат в открытой морозильной камере, то выбирайте те, что не покрыты корочкой льда. В этом случае вам не придется платить за некачественный продукт и дополнительную воду», – сказано в сообщении.

Также они порекомендовали следить, чтобы не было мятых и потемневших плодов — это говорит о низком качестве сырья для заморозки.

«Старайтесь покупать продукцию только в проверенных магазинах. Помимо этого, ягоды после покупки нужно быстро принести домой и сразу же убрать в морозильную камеру. Если они разморозятся по пути, то есть их нужно сразу. Повторная заморозка приведёт к потере полезных свойств», — добавили в Центре.

Медики рекомендуют не отказывать себе в летних радостях зимой.

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