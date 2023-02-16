Военные летчики на Камчатке впервые провели ночную дозаправку противолодочных самолётов

На Камчатке экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практическую тренировку по дозаправке топливом в воздухе, сообщает пресс-служба ТОФ.

Во время полетов Ту-142МЗ заправляли от самолёта-топливозаправщика Ил-78М ВКС России. Тренировка шла как днем, так и ночью.

«Причем ночная дозаправка в воздухе самолётов Ту-142МЗ на ТОФ прошла впервые», – говорится в сообщении.

В ходе тренировки два Ту-142МЗ совершили более 20 стыковок с самолётом-заправщиком. Экипажи применяли одну из самых распространённых систем заправки типа «шланг-конус».

«Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки для экипажей и выполняются на высоте 4-5 тысяч метров при скорости самолётов 500-600 километров в час», – отмечает пресс-служба.