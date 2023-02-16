Фрукты и овощи желтого цвета, как источник настроения – медики

Яркие цвета могут мгновенно исправить ваше настроение, особенно если это овощи и фрукты желтого цвета. Они богаты каротиноидами и биофлавоноидами, а также плоды желтого цвета – главные поставщики витамина А. При его нехватке можно и не мечтать о чистой, здоровой коже и густых волосах. Специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики отмечают, что активные элементы, которые содержатся в желтых овощах и фруктах, могут помочь в работе вашего сердца, пищеварения, улучшить зрение и работу иммунной системы.

Вот яркие представители желтых овощей и фруктов:

банан – хранит в себе целый набор полезных микроэлементов. Этот фрукт состоит из доброкачественных аминокслот, которые защищают от аллергии. Но в силу калорийности, с бананами стоит быть аккуратнее и потреблять их в небольшом количестве;

лимон – настоящий кладезь витамина С. Также, имеет антибактериальные свойства. Главная польза лимона заключается в его борьбе с простудными заболеваниями;

сладкий желтый перец – снабжен питательными веществами, которые очень нужны коже. Также перец богат белками, клетчаткой и железом. Этот овощ не рекомендуется потреблять людям с повышенной кислотностью желудочного сока и с язвенной болезнью. Еще следует учесть, что желтый болгарский перец может вызывать аллергию.