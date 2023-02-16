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Подготовка к гонке-прологу «Берингия-2023» началась в селе Эссо на Камчатке

15:50
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Подготовка к гонке-прологу «Берингия-2023» началась в селе Эссо на Камчатке

Подготовка к гонке-прологу «Берингия-2023» началась в селе Эссо на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В рамках фестиваля 25 и 26 февраля на стадионе «Оленгендэ» села Эссо проведут спортмероприятия — пролог и старт традиционной гонки на собачьих упряжках, а также День оленевода.

«В день проведения гонки-пролога для жителей и гостей Эссо также предусмотрены активности для взрослых и детей, для любителей творчества, интеллектуальных заданий, игры и подвижные развлечения для детей», — сказано в сообщении.

В субботу, 25 февраля, с 11:00 часов для гостей фестиваля проведут мастер-классы по раскрашиванию деревянных собак, созданию открыток для бойцов в зоне СВО. Будут развернуты этноплощадки и торговый ряд, запланировано выступление артистов и творческих коллективов.

26 февраля, в день старта гонки, с 13:00 до 16:00 на «Оленгендэ» отметят День оленевода, в программе заявлена гонка на оленьих упряжках.

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