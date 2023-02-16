Житель Камчатки накопил 140 штрафов ГИБДД и лишился автомобиля

Лишился автомобиля 38-летний житель Петропавловска-Камчатского за неуплату 140 штрафов, сообщают в федеральной службе судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

«Оплачивать штрафы мужчина не спешил и сообщил приставу о продаже машины. И даже представил договор. Перерегистрацию автомобиль не прошел. Однако штрафы продолжали поступать. Стиль вождения «нового» владельца был до странности похож на прежний», – сказано в сообщении.

По постановлениям ГИБДД за год возбудили 140 производств. Задолженность, с учетом штрафных санкций и транспортным налогом, составила 400 тыс. рублей.

После объявления автомобиля в розыск, обнаружить его было непросто: приставам пришлось связаться с должником под видом покупателей. Мужчина реализовывал автозапчасти. На сделку он приехал на неуловимом авто.

Транспортное средство арестовали и передали на торги.