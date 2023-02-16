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Замороженные овощи и фрукты – польза или вред?

17:40
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Замороженные овощи и фрукты – польза или вред?

Уже давно принято считать, что полезные витамины сосредоточены именно в свежих фруктах и овощах, ведь после заморозки в них не остается никакой ценности, сообщают специалисты Камчатского центра общественного здоровья и профилактики.

«Такая теория имеет право на существование. Однако, стоит обращать внимание на сезонность. Не секрет, что свежие «экзотические» фрукты, которые можно найти на прилавках – были собраны еще до созревания. Процесс дозревания происходит во время перевозки, поэтому в них меньше витаминов и антиоксидантов. Они просто не успели их впитать. А вот фрукты и овощи, которые будут заморожены – собираются уже после созревания. Поэтому их питательная ценность – выше», – сказано в сообщении.

Заморозка не дома в холодильнике, а на производстве сохраняет полезные вещества продуктов. Свойства могут потеряться при обработке паром или кипятком, в основном это касается водорастворимых витаминов В или С. С другой стороны, такая обработка уничтожает бактерии, сохраняет текстуру, цвет и аромат. На сегодняшний день, заморозить можно любой продукт, однако не каждый сохранит хороший внешний вид при разморозке.

здравоохранениемедицинапрофилактиказдоровое питаниецентр общественного здоровья

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