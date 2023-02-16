Юрий Трутнев: cудоверфи Дальнего Востока успешно строят суда

Заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание, где обсуждалось строительство рыбопромысловых судов на верфях ДФО.



Минпромторг России отметил качество работы судоверфей Дальнего Востока. При этом отмечается, что в ДФО строится менее четверти от всего объёма заказов — 8 рыбопромысловых судов и 16 краболовов.



«"Торсиотест" – это гордость Камчатского края, это пионеры кораблестроения в регионе в 21 веке. Судостроение на Камчатке с 90-х годов прошлого столетия находилось в кризисе. Сегодня мы становимся свидетелями восстановления этой отрасли. На предприятии работают профессионалы, которые взяли на себя задачу в опережающие сроки построить шесть маломерных судов. Два из них уже находятся на площадке заказчика – колхоза имени В.И. Ленина», — сказала зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова.



По словам Морозовой, в этом году на Камчатке запланированы сдача и запуск двух судов.



Юрий Трутнев по итогам заседания поручил Минсельхозу РФ, Минвостокразвития РФ и Минпромторгу РФ оценить потребность отрасли в обновлении рыбопромыслового флота и представить предложения по строительству средне- и малотоннажных судов.



Кроме того, Минпромторг России направил на рассмотрение в Минсельхоз РФ предложение о проекте, который предполагает строительство судов за счёт средств Фонда национального благосостояния под 1,5% годовых.



«Задача всех органов исполнительной власти сделать так, чтобы предприятия не только продолжали свою работу, но и увеличивали мощности, чтобы экономика страны становилась сильнее», – сказал Юрий Трутнев.