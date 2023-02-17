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Двое камчатских военнослужащих вернулись из плена

11:05
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Двое камчатских военнослужащих вернулись из плена

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что удалось вернуть из плена – с подконтрольных киевскому режиму территорий, двух камчатских военнослужащих.

«Утро началось с добрых новостей. Сегодня состоялся очередной обмен пленными, и среди тех ребят, которые вернулись на Родину – двое жителей Камчатского края. Мы очень рады за них, поздравляем. Продолжим работу по поддержке самих ребят, членов их семей. Продолжим делать все возможное вместе с аппаратом уполномоченного по правам человека, чтобы и остальные жители Камчатки, попавшие в плен, вернулись домой», – сообщил Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу Камчатки о помощи в возвращении пленных. Особые слова благодарности он передал Татьяне Москальковой – уполномоченному по правам человека в России.

В пятницу Минобороны России сообщило о возвращении из Украины 101 российского военнопленного. Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

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