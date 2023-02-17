Жителям Петропавловска-Камчатского ответят на вопросы о новом расписании движения автобусов

Сегодня, 17 февраля, в 19:00 в прямом эфире программы «Разъясняем. Камчатка» горожанам расскажут, как не запутаться в новом расписании движения автобусов доехать до нужной остановки, а также что будет со старыми маршрутами.

Трансляцию можно посмотреть на youtube-канале информационного агентства «Камчатка», youtube-канале и странице в социальной сети «ВКонтакте» правительства Камчатского края.

В январе этого года в Петропавловске-Камчатском изменили расписание и маршруты движения городского общественного транспорта. По одним направлениям пустили дополнительные автобусы, по другим – изменили схемы движения. Несколько муниципальных маршрутов были отменены.

На вопросы горожан, связанные с городским общественным транспортом, ответят заместитель руководителя управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловска-Камчатского Екатерина Ковальчук и представитель ООО «Джемини-Авто» Павел Сайдачаков.

Эфир обеспечивает информационное агентство «Камчатка».