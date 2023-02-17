Читайте нас в социальных сетях:
19 Февраля, воскресенье
Облачно со снегопадом
ночью -17°C
днем -9°C
ветер 3.6 м/с
Завтра, 20 Февраля
Облачно
-12 ... -5°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Среда обитания
  4. Жителям Петропавловска-Камчатского ответят на вопросы о новом расписании движения автобусов

Жителям Петропавловска-Камчатского ответят на вопросы о новом расписании движения автобусов

11:20
200
Жителям Петропавловска-Камчатского ответят на вопросы о новом расписании движения автобусов

Сегодня, 17 февраля, в 19:00 в прямом эфире программы «Разъясняем. Камчатка» горожанам расскажут, как не запутаться в новом расписании движения автобусов доехать до нужной остановки, а также что будет со старыми маршрутами.

Трансляцию можно посмотреть на youtube-канале информационного агентства «Камчатка», youtube-канале и странице в социальной сети «ВКонтакте» правительства Камчатского края.

В январе этого года в Петропавловске-Камчатском изменили расписание и маршруты движения городского общественного транспорта. По одним направлениям пустили дополнительные автобусы, по другим – изменили схемы движения. Несколько муниципальных маршрутов были отменены.

На вопросы горожан, связанные с городским общественным транспортом, ответят заместитель руководителя управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловска-Камчатского Екатерина Ковальчук и представитель ООО «Джемини-Авто» Павел Сайдачаков.

Эфир обеспечивает информационное агентство «Камчатка».

петропавловск-камчатскийрасписание автобусовобщественный транспортрасписаниеразъясняем. камчатка

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
В Петропавловске-Камчатском работает «Горячая линия» по вопросу внедрения новой схемы движения пассажирского транспорта
​Региональные соревнования по киокусинкай каратэ-до проведут в Петропавловске-Камчатском
​Дорожные службы Петропавловска-Камчатского переведены в усиленный режим работы
​«Ледовое шоу» покажут на школьных катках Петропавловска-Камчатского
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.