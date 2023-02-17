Камчатские медики рассказали, как справиться с тревогой

Тревожные мысли влияют на эмоции человека и мешают ему взаимодействовать с окружающим миром. Если следовать простым правилам, то тревожного состояния можно избежать, сообщили в Камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.



«Если тревога возникает после просмотра новостей, стоит ограничить количество источников и время просмотра новостных программ. Также не стоит подхватывать тревожное состояние при общении с встревоженным собеседником. Старайтесь приводить оппоненту факты. Проговаривайте ему, на что можно повлиять, а на что нет», – рассказали специалисты.



Если вдруг вы все-таки подхватили это состояние, медики советуют не винить себя, а постараться посмотреть на ситуацию со стороны.



«Не находитесь в стрессе долгое время, отвлекайтесь и выходите из него хотя бы ненадолго. Постарайтесь вспомнить свой позитивный опыт: как раньше вам удавалось справиться со стрессом», – отмечают специалисты.



Также они призывают не забывать, что мысли – не всегда факты, и не стоит опираться на эмоции. Лучше чаще спрашивать себя: «А почему я решил, что ситуация обстоит именно так?».



Немаловажным аспектом, влияющим на тревожные мысли, является образ жизни. Следует соблюдать режим сна, заниматься спортом, ввести полезные привычки в свой распорядок дня. Это поможет снизить количество беспокойных ситуаций и повысить уровень удовлетворенности.