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Камчатские медики рассказали, как справиться с тревогой

10:45
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Камчатские медики рассказали, как справиться с тревогой

Тревожные мысли влияют на эмоции человека и мешают ему взаимодействовать с окружающим миром. Если следовать простым правилам, то тревожного состояния можно избежать, сообщили в Камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Если тревога возникает после просмотра новостей, стоит ограничить количество источников и время просмотра новостных программ. Также не стоит подхватывать тревожное состояние при общении с встревоженным собеседником. Старайтесь приводить оппоненту факты. Проговаривайте ему, на что можно повлиять, а на что нет», – рассказали специалисты.

Если вдруг вы все-таки подхватили это состояние, медики советуют не винить себя, а постараться посмотреть на ситуацию со стороны.

«Не находитесь в стрессе долгое время, отвлекайтесь и выходите из него хотя бы ненадолго. Постарайтесь вспомнить свой позитивный опыт: как раньше вам удавалось справиться со стрессом», – отмечают специалисты.

Также они призывают не забывать, что мысли – не всегда факты, и не стоит опираться на эмоции. Лучше чаще спрашивать себя: «А почему я решил, что ситуация обстоит именно так?».

Немаловажным аспектом, влияющим на тревожные мысли, является образ жизни. Следует соблюдать режим сна, заниматься спортом, ввести полезные привычки в свой распорядок дня. Это поможет снизить количество беспокойных ситуаций и повысить уровень удовлетворенности.

здравоохранениемедицинапрофилактикацентр общественного здоровья

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