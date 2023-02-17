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Правильное питание сохранит здоровье зубов – медики

11:50
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Правильное питание сохранит здоровье зубов – медики

Чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, нужна не только гигиена полости рта, но и правильное питание, сообщили в Камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Ряд продуктов поможет укрепить эмаль и поддержать здоровье дёсен и зубов. Так, например, источниками фтора являются рыба, грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай», – рассказали специалисты.

Кальцием богаты твёрдые сорта сыра, миндаль, фасоль, соя, кунжут, сухофрукты, зелёные овощи и молочные продукты без сахара; железом и витамином В12 – мясо, печень и яблоки. Они нужны для здоровья слизистой и языка.

Богатые витамином С продукты помогут справиться с кровоточивостью дёсен. Поэтому специалисты рекомендуют ввести в рацион болгарский перец и апельсины.

Твердая пища – редис, морковь и жилистое мясо – также поддержит здоровье зубов и дёсен.

здравоохранениемедицинапрофилактикацентр общественного здоровья

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