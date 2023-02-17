Правильное питание сохранит здоровье зубов – медики

Чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, нужна не только гигиена полости рта, но и правильное питание, сообщили в Камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.



«Ряд продуктов поможет укрепить эмаль и поддержать здоровье дёсен и зубов. Так, например, источниками фтора являются рыба, грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай», – рассказали специалисты.



Кальцием богаты твёрдые сорта сыра, миндаль, фасоль, соя, кунжут, сухофрукты, зелёные овощи и молочные продукты без сахара; железом и витамином В12 – мясо, печень и яблоки. Они нужны для здоровья слизистой и языка.



Богатые витамином С продукты помогут справиться с кровоточивостью дёсен. Поэтому специалисты рекомендуют ввести в рацион болгарский перец и апельсины.



Твердая пища – редис, морковь и жилистое мясо – также поддержит здоровье зубов и дёсен.