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Фрукты и овощи снизят риск хронических заболеваний – врачи

12:05
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Фрукты и овощи снизят риск хронических заболеваний – врачи

Две порции фруктов и три порции овощей ежедневно снизят риск хронических неинфекционных заболеваний и смерти, сообщили в Камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Включение в рацион овощей и фруктов на ежедневной основе способствует снижению риска большинства хронических неинфекционных заболеваний. Однако лишь 1 из 10 взрослых людей в мире потребляет достаточное количество овощей и фруктов», – рассказали специалисты.

Они пояснили, что оптимально употреблять 4-5 порций овощей и фруктов ежедневно. При этом, четких указаний, какие овощи и фрукты и в каком соотношении должны быть включены в это количество, нет.

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