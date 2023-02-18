Владимир Солодов встретился с участниками камчатской гонки «Берингия. Авача»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с участниками чемпионата по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» и главным судьей Павлом Отбеткиным. Участники подвели итоги и обозначили ключевые задачи на следующий год, сообщает пресс-служба правительства региона.



«Хотел поблагодарить вас, потому что главная составляющая гонки — это вы. Нам действительно важно, чтобы гонка развивалась, чтобы мы ставили новые цели и достигали их, тем самым делая чемпионат привлекательнее, ярче и популярнее. Поэтому я надеюсь, что работать над этим мы будем совместно», — сказал Владимир Солодов.



Также на встрече обсудили нюансы подготовки и проведения гонки, меры поддержки каюров, вопросы улучшения маршрута гонки в следующем году.