Читайте нас в социальных сетях:
19 Февраля, воскресенье
Облачно со снегопадом
ночью -17°C
днем -9°C
ветер 3.6 м/с
Завтра, 20 Февраля
Облачно
-12 ... -5°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Берингия
  5. Детская гонка «Дюлин» прошла на Камчатке

Детская гонка «Дюлин» прошла на Камчатке

15:00
112
Фото: Артем Безотечество
Фото: Артем Безотечество

Краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка Дюлин» прошли сегодня в Петропавловске-Камчатском. Гонка входит в программу зимнего фестиваля «Берингия-2023».

Участие в краевых соревнованиях по ездовому спорту приняли 57 ребят из разных муниципалитетов Камчатского края. Спортсмены были разделены на три возрастные группы: от 7 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет, и соревновались на дистанциях два, три и пять километров соответственно.

берингияберингия-2023гонка на собачьих упряжкахдети-каюрыдюлин

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Крабовые уловы у берегов Камчатки пока не дотягивают до прошлогодних
Коянтовские литературные чтения прошли в Палане на Камчатке
Больше всего икры с Камчатки на прошлой неделе вывезли в Москву и во Владивосток
Почти 40 участников зарегистрировались на детскую гонку «Дюлин» на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.