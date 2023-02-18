Детская гонка «Дюлин» прошла на Камчатке

Краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка Дюлин» прошли сегодня в Петропавловске-Камчатском. Гонка входит в программу зимнего фестиваля «Берингия-2023».



Участие в краевых соревнованиях по ездовому спорту приняли 57 ребят из разных муниципалитетов Камчатского края. Спортсмены были разделены на три возрастные группы: от 7 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет, и соревновались на дистанциях два, три и пять километров соответственно.