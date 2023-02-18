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«Берингия. Авача»: объявлены победители гонки

16:40
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«Берингия. Авача»: объявлены победители гонки

Имена победителей чемпионата «Берингия. Авача» объявили сегодня на торжественной церемонии награждения, которая прошла на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, сообщает ИА «Камчатка».

Так в дисциплине «Нарта-длинная дистанция 8 собак» первым пришел Алексей Ситников, который прошел дистанцию за 24 часа 11 минут 23 секунды. Александр Кривогорницын отстал от него на 36 минут 39 секунд и пришел вторым. Третьим стал Захар Майватов, который дошел до финиша за 24 часа 54 минуты 2 секунды.

В дисциплине «Нарта-длинная дистанция более 8 собак» первое место занял Андрей Семашкин. Он прошел дистанцию за 22 часа 51 минуту 13 секунд. Вторым пришел Андрей Притчин, который финишировал через 23 часа 44 минуты 11 секунд. Третьей стала Анна Семашкина, чей путь длился 24 часа 36 минут 1 секунду.

Участники гонки «Берингия. Авача» финишировали на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова 15 февраля.

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