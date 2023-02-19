Благодаря Ирине Яровой Камчатка получит целевые средства на реализацию большого социального проекта

Камчатский край благодаря вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой получит финансирование для реализации крупного социального проекта.

«Мною проведена работа с Минсельхозом России по вопросу выделения бюджетных средств в рамках инвестквот на строительство социально значимого объекта на Камчатке. С моей стороны будет продолжено сопровождение и реализация достигнутой договорённости. Мы договорились с губернатором Владимиром Солодовым провести анализ и сформировать общую позицию по выбору объекта. Мы этот проект реализуем», – сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Напомним, ранее в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» из резервного федерального фонда при содействии Ирины Яровой были выделены около 300 миллионов рублей на строительство дома культуры в поселке Лесном.