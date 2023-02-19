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  5. Площадка «Мокрый нос» будет открыта для гостей камчатского праздника «Снежный путь #МыВместе»

Площадка «Мокрый нос» будет открыта для гостей камчатского праздника «Снежный путь #МыВместе»

12:05
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Площадка «Мокрый нос» будет открыта для гостей камчатского праздника «Снежный путь #МыВместе»

Площадка «Мокрый нос» будет открыта для гостей камчатского праздника «Снежный путь», где любой желающий сможет покататься на надувных санях или на собачьих упряжках, сообщает пресс-служба края.

«У нас будут надувные сани в виде собак хаски, прикрепленные к снегоходу, которые одновременно вмещают 8-10 человек. Также гости вольера смогут прокатиться в санях собачьей упряжки. В этом году их будет две. Кроме того, посетителям вольера предлагается пообщаться с собаками, погладить их, сфотографироваться с ними», — сказано в сообщении.

Фестиваль «Снежный путь #МыВместе» проведут в краевой столице 4 марта в 13:00 часов в районе лыжной базы «Лесная». 

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