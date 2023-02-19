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Более 40 человек спасли камчатские пожарные из задымленного здания в краевой столице

12:40
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Более 40 человек спасли камчатские пожарные из задымленного здания в краевой столице

В Петропавловске-Камчатском 18 февраля пожарные спасли из задымлённого здания на улице Войцешека 41 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

Как сообщил заявитель, загорелась квартира на третьем этаже.

«Информация о возгорании в жилом здании коридорного типа на улице Войцешека поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы днём 18 февраля в 16:02 по камчатскому времени. На место вызова в течение нескольких минут прибыли боевые расчёты первой, третьей и специализированной пожарно-спасательных частей, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также личный состав одной из воинских частей — всего 45 человек на девяти единицах техники», – сказано в сообщении.

Эвакуацию проводили с помощью спасустройств, автолестницы и трёхколенных лестниц. Большинство людей смогли выйти на улицу самостоятельно.

«Дым быстро распространился по всему коридору этажа. В ходе разведки пожарные обнаружили, что несколько человек находятся в “дымовой ловушке”, однако людей, среди которых были и двое детей, удалось своевременно вывести на свежий воздух», – добавили в МЧС.

Возгорание удалось локализовать в 16:56, полностью справились с огнём пожарные в 17:40. В результате пожара в комнате размером пять на три метра уничтожены вещи, предметы мебели и бытовая техника на площади 12 квадратных метров.

Причину возгорания устанавливают.

Более 40 человек спасли камчатские пожарные из задымленного здания в краевой столице 0Более 40 человек спасли камчатские пожарные из задымленного здания в краевой столице 1

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