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Подготовку к гонке «Берингия-2023» завершают на Камчатке

15:25
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Подготовку к гонке «Берингия-2023» завершают на Камчатке

Завершается подготовка к гонке на собачьих упряжках «Берингия», сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Приобретено дополнительное снаряжение, необходимое для гонки. Проведена ревизия имеющегося снаряжения. Обслужена и подготовлена снегоходная техника. Приобретено питание для каюров, участников гонки, команды сопровождения и собак. Сейчас все необходимое снаряжение и питание складируется в одном месте, где будет проводиться его сортировка для погрузки в контейнер, который поедет в Эссо», – сказано в сообщении.

Вертолет с необходимым снаряжением и питанием вылетает в ближайшие дни. 21 февраля запланирована загрузка инвентаря снегоходов на тралы, а 23 февраля, после погрузки собак, автоколонна двинется в село Эссо.

В подготовке к большой гонке «Берингия–2023» задействовано множество структур, чтобы событие прошло вовремя и безопасно.

Старт гонки, пролог и технический старт проведут 25-26 февраля в Эссо.

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