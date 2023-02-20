Пенсионера на севере Камчатки будут судить за убийство пожилой знакомой

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 82-летней пенсионерки в Пенжинском районе Камчатского края, сообщается в телеграм-канале СУ СКР по региону.

Убийство произошло в ночь на 16 ноября прошлого года. Фигурант дела - 65-летний местный житель. По версии следствия, он был пьян и находился в гостях в одной из квартир. Из-за неприязни к 82-летней женщине из этой компании он несколько раз ударил ее охотничьим ножом. Пенсионерка умерла на месте.

Убийца находится под арестом. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.