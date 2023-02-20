«Дюлин» состоялся: на Камчатке детская гонка на собачьих упряжках собрала рекордное число участников

На Камчатке наградили победителей детской гонки «Дюлин» – одного из мероприятий зимнего фестиваля «Берингия-2023». Яркую торжественную церемонию провели на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в краевой столице.

В соревнованиях приняли участие юные каюры в возрасте от 7 до 17 лет. На старт гонки вышли 57 человек – из Петропавловска-Камчатского, Паланы, Мильковского, Елизовского, Карагинского, Быстринского районов, а также участники из Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Это рекордное число юных каюров за все годы существования детской гонки.

«Уникальность этих соревнований в том, что это единственные соревнования не только в России, но и в мире, где сразу на старт выходят столько наших юных спортсменов – 57 маленьких каюров, которые прошли дистанции от двух до пяти километров. Тот факт, что на эти соревнования съезжаются ребята не только из районов Камчатского края, но и из других регионов страны, говорит о возрождении духа спорта и традиций, слившихся воедино. Взаимоотношение природы, животных и человека даёт большой плюс, прежде всего, в развитии самих ребят, и спорта в целом», – рассказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Юные каюры проходили разные дистанции в зависимости от возраста. Самые маленькие спортсмены – от семи до одиннадцати лет – соревновались на дистанции в 2,1 километра. Мальчики и девочки в возрасте от 12 до 14 лет прошли на своих упряжках 3,2 километра. Самым старшим – юноши и девушке в возрасте от 15 до 17 лет – предстояло преодолеть маршрут в 5,2 километра. Многие из участников вышли на старт на традиционных нартах северных коренных народов Камчатки.

Как стать героем гонки

Далеко не каждый желающий может стать участником детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин». Сначала необходимо набраться опыта – и тренировочного, и соревновательного. Участники на «Дюлин» приезжают из муниципальных образований Камчатки и из других регионов только на основании результатов районных соревнований.

«Данное требование возникло в связи с тем, что многие дети, приезжающие на соревнования, не имели опыта общения с собаками, обращения со снаряжением, – рассказала главный секретарь детских соревнований «Дюлин «Берингия – 2023» Яна Чикина. – В результате возникали опасные ситуации как для детей, так и для собак. Собаки в стрессовой ситуации – после перелета, на новом месте, в компании множества себе подобных – проявляли агрессию, а при неумении обращения с собаками и нартами дети просто стояли и плакали на трассе.

Заявка, командная либо личная – также обязательное условие для участия в спортивных соревнованиях. Обязательна и справка о состоянии здоровья, а для детей до 10 лет – справка от педиатра с обязательным прохождением ЭКГ и анализов. Юные участники от 10 лет получают допуск в центре спортивной медицины. Такая же процедура и для иногородних, только они предоставляют свои справки с места жительства, и на их основании – допуск от ЦСП. Обязательна также и страховка именно по ездовому спорту».

Что же касается собак, их дети привозят с собой, либо арендуют у питомников, которых на Камчатке теперь немало. А несколько участников «Дюлина» этого года и сами из семей каюров. В соревнованиях участвовали представители известных фамилий – Андрей Левковский, Варвара и Николай Ревенок, внук Маргариты Байшуаковой Аркадий Червяков.

Пьедестал почета

Среди самых юных участников соревнований победителем стал Матвей Дубовик из Петропавловска-Камчатского. Он прошел трассу в 2,1 километра за пять минут. На втором месте Дарина Нуйкавье, третье место у Андрея Левковского из Усть-Хайрюзова.

В возрастной категории от 12 до 14 лет победителем гонки стал Кирилл Камчугов. Он преодолел дистанцию в 3,2 километра за 6 минут и 46 секунд. Второе место, с отставанием от лидера в три секунды, у Екатерины Язвенко. Третье место занял Денис Тарасов.

В самой старшей возрастной категории – от 15 до 17 лет – первое место завоевал Александр Салагор, второе место заняла София Говорова, а третье место – Марина Русских.

«Гонка "Дюлин" – это такой концентрат детей в стране. Здесь почти 60 человек – это очень большое количество для любых соревнований. Что немаловажно, мы видим разные возраста – и тех, которые входят в официальные дисциплины – это дети от 12 до 17 лет, так и самых маленьких – детей, которые только начинают своё движение. И конечно, это очень важно. Мне очень нравится эта гонка, потому что, прежде всего это праздник для детей, ну и отчасти для взрослых – на соревнования приходят родители, друзья, родственники. И это очень важный процесс. Дети это наше всё, это будущее ездового спорта. Не все из них перейдут в большой спорт, не все станут юниорами, но я уверен, что большинство из них будут продолжать традиции – традиции Севера. И это очень важно», – считает первый вице-президент Федерации ездового спорта России, чемпион мира, Европы, России по ездовому спорту Павел Отбеткин.

Все участники заезда получили комплекты тёплой одежды от правительства Камчатского края и памятные подарки. Победителям вручили призы, медали и кубки.

В этом году большое количество участников детских гонок вышли на старт на традиционных нартах. Вне зависимости от занятого места, все ребята были отмечены в номинации «За верность традициям Севера».

Напомним, детские соревнования «Дюлин «Берингия-2023» и чемпионат двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» проходили в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023», который охватывает всю Камчатку, а гонки на собачьих упряжках – ключевое его направление.

Сергей СЕМЕНОВ

Фото: Артем Безотечество. Смотрите полный фоторепортаж с гонки «Дюлин» на сайте «Камчатка Сегодня».