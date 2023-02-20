Вредные привычки влияют на репродуктивное здоровье и будущее потомство – медики

Табакокурение, злоупотребление алкоголем и работа на вредном производстве влияют на репродуктивное здоровье и развитие ребенка в утробе матери, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Курение, алкоголизм и вредные привычки очень сильно отражаются на репродуктивном здоровье юношей и девушек. Врачи много говорят о том, что курение пагубно влияет как на состояние яйцеклеток, так и на подвижность сперматозоидов. Но все-таки негативные привычки касаются больше женщин. Курение и алкоголизм влияют на способности к делению яйцеклетки, на генетические мутации и также на состояние маточных труб. Давно известно, что у женщин, которые курят, в 10 раз чаще случается внематочная беременность и различные другие патологии», – рассказал акушер-гинеколог отделения медицинской профилактики краевого родильного дома сказала Яна Мараховская.

Она обратила внимание, что уже на этапе планирования беременности женщина и мужчина должны отказаться от вредных привычек.

«Женщина должна вовремя обращаться к врачу, планируя беременность. Она должна исключить хронические очаги инфекций для того, чтобы в период планирования вступить полностью здоровой. Также течение всей беременности женщина должна внимательно следить за своим питанием, за образом жизни и психоэмоциональным состоянием. Кроме того, необходимо качественно питаться и заниматься спортом», – сказала акушер-гинеколог.

При этом важно помнить, что плохая экология и вредное производство также негативно влияют на зачатие и беременность.