Более десяти тысяч квартир требуются на Дальнем Востоке для молодых специалистов и студентов

Решение о строительстве более десяти тысяч квартир на Дальнем Востоке для молодых специалистов и студентов обсудили на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщают в пресс-службе правительства Камчатского края.

По результатам VI Восточного экономического форума Владимир Путин принял решение поддержать молодых востребованных специалистов. Для таких специалистов построят не менее 10 тыс. жилых помещений с последующей сдачей внаем по ставкам ниже рыночных.

«Прeдседатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин принял решение о строительства не менее 10 тыс. квартир для молодых специалистов и студентов. Решение принято на основании поручения Президента Российской Федерации. Аренда данных квартир будет субсидироваться из федеральнoгo и региональных бюджетов, что позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи. Так, плата за двухкомнатную квартиру снизится в четыре раза – с 42 тыс. до 10,5 тыс. рублей в месяц. Планируем эту задачу решить к 2027 году», – открыл заседание Зампред Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Необходимость в арендных квартирах до 2027 года составляет около 10,6 тыс. квартир.

Первому на Камчатке проекту арендного дома определили площадку и уже ведут поиск застройщика.