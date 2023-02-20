Грудное вскармливание является залогом здоровья детей – врачи

Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка. Врачи

рекомендуют для этого шестимесячный период, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки со ссылкой на специалиста отделения медицинской профилактики краевого родильного дома Татьяну Патык.

«Грудное вскармливание очень важно для мамы и ребенка, это контакт при кормлении. Малыш слышит, как бьется сердце мамы, и это его очень успокаивает. И адаптация ребенка, который находится на грудном вскармливании, именно к внешним условиям жизни, проходит гораздо легче», – рассказала консультант по грудному вскармливанию Татьяна Патык.

Она отметила, что два из трех младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных шести месяцев. Этот показатель не улучшился за последние два десятилетия.

По словам Татьяны Патык, необходимые навыки по грудному вскармливанию не так сложны, однако не у всех получается быстро все освоить. В таких случаях на помощь приходят специалисты отделения профилактики краевого роддома.

«Помочь будущим родителям получить все необходимые знания и стать приверженцами естественного кормления помогает школа «Будущих родителей», которая работает в отделении медицинской профилактики краевого роддома», – рассказали специалисты.