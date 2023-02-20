Камчатка получит 1,1 млрд рублей на разработку ПСД мастер-плана краевого центра

Камчатка получит дополнительные средства на реализацию мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Так, на разработку проектно-сметной документации (ПСД) мастер-плана краевого центра будет выделено 1 млрд 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Специально для реализации мастер-планов принято решение о предоставлении средств на подготовку проектно-сметной документации. Первую субсидию на эти цели получит Камчатский край. Регион получит один миллиард сто миллионов рублей. Деньги пойдут на проектирование объектов в Петропавловске-Камчатском, план развития которого утвержден распоряжением правительства РФ. Вся проектно-сметная документация должна быть разработана до конца этого года», – процитировали в пресс-службе зампреда краевого правительства Юлию Морозову.

Разработку мастер-планов развития 25 городов обсудили на заседании Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Провел заседание вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

На реализацию мастер-планов реновации дальневосточных городов, которую инициировал президент РФ Владимир Путин, будут направлены дополнительные средства дальневосточной президентской «Единой субсидии» и «Дальневосточной концессии».

«Будем продолжать работу по разработке мастер-планов и реализации программы реновации городов. Это важный и масштабный проект», –приводятся в сообщении слова Трутнева.

Осенью прошлого года Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию Петропавловска-Камчатского. В перечне указаны ключевые моменты, которые должны изменить облик и вид города: благоустройство городской среды, комплексное развитие Петропавловской гавани, Комсомольской площади, причала Мехзавода и других. Также в документе прописаны поручения по коммунальной инфраструктуре, переселению людей из сейсмодефицитного жилья и дорогам.