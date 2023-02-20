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Двенадцать тысяч молодых жителей Камчатки оформили «Пушкинскую карту»

16:56
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Двенадцать тысяч молодых жителей Камчатки оформили «Пушкинскую карту»

«Пушкинскую карту» на Камчатке оформили двенадцать тысяч человек. Это составляет 40% от тех, на кого рассчитана программа на полуострове, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С января по февраль текущего года к проекту подключились 881 человек. Это является довольно хорошим показателем», — рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что участники проекта могут бесплатно посещать мероприятия, которые проводят в девятнадцати учреждениях культуры региона.

«Пушкинская карта» — это инициированный Президентом России Владимиром Путиным проект для граждан от 14-ти до 22-х лет. С 1 сентября 2021 года молодые люди могут получить банковскую карту, на которую будет начислено 5 000 рублей для покупки билетов в организации культуры.

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