Готовность мастер-планов городов ДФО проверил Юрий Трутнев

Готовность мастер-планов 25 городов ДФО представили на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Зампреду Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ ДФО Юрию Трутневу, сообщают в пресс-службе правительства Камчатского края.

На заседании отметили успехи Камчатки по воплощению в жизнь проекта по созданию нового облика городов Дальнего Востока, который инициировал Владимир Путин.

«Мы идём вперёд. Может быть, не везде так активно, как хотелось бы. Но есть позитивный пример Петропавловска-Камчатского. План развития краевой столицы утверждён Правительством, и коллеги приступили к реализации плана развития города. Надеюсь, что шаг за шагом и другие города будут приступать к воплощению своих проектов», – отметил помощник Президента РФ Максим Орешкин.

«План развития краевой столицы утверждён Правительством, и коллеги приступили к реализации плана развития города. Надеюсь, что шаг за шагом и другие города будут приступать к воплощению своих проектов», – сказано в сообщении.

Что касается других городов ДФО: планы Улан-Удэ, Южно-Сахалинска с Корсаковым, Читы, Тынды и Северобайкальска будут представлены в ближайшее время. В высокой степени готовности находится разработка Магадана, Благовещенска, Нерюнгри. Для Находки, Краснокаменска, Якутска, Анадыри, Уссурийска разработаны концептуальные планы.

Мастер-планы Владивостокской и Хабаровской агломерации будут представлены в сентябре. Планы еще шести городов находятся в начальной стадии разработки.

На реализацию всех мероприятий Петропавловска-Камчатского потребуется 149,5 млрд рублей.