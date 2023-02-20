Камчатские врачи рассказали о преимуществах грудного вскармливания

Грудное вскармливание крайне важно для здоровья ребенка. Такой естественный способ питания способствует гармоничному росту и интеллектуальному развитию малыша, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Грудное вскармливание способствуют психоэмоциональному развитию и формированию положительных черт ребенка, нежным, трогательным отношениям матери и ребенка», – рассказали специалисты.

Они отметили, что материнское молоко легко усваивается организмом малыша; способствует гармоничному росту и интеллектуальному развитию ребенка; препятствует возникновению диатеза, рахита и анемии.

Кроме того, такое питание надежно защищает от желудочно-кишечных инфекций и пневмонии; предупреждает возникновение ожирения, аллергии, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний в более старшем возрасте.

Есть в грудном вскармливании польза и для матери. Оно предупреждает развитие лактостаза и мастита; послеродовые кровотечения, способствуя сокращению матки; снижает риск злокачественных новообразований молочной железы и яичников; помогает избежать новой беременности в первые месяцы после родов.