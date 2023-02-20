Пункт проката бесплатного реабилитационного оборудования открыт для семей с детьми с ОВЗ на Камчатке

Пункт проката реабилитационного оборудования на базе центра социальной помощи открыт для семей с детьми с ОВЗ на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства края.

«В пункте проката можно получить оборудование на срок от одного месяца до года. Здесь имеется широкий ассортимент специального оборудования, и в том числе устройства с множеством функций для детей с ДЦП, опоры для сидения, различные тренажеры, подъемник для ванны и другое необходимое оборудование», – сказано в сообщении.

Сотрудники подберут семьям техсредства реабилитации, а также развивающее и игровое оборудование, которое повысит эффективность реабилитационного процесса детей.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (4152) 26-23-00.

Добавим, что на Камчатке указом Президента РФ дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, а также государственную соцпомощь в виде набора социальных услуг.