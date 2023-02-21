Президент РФ Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Президент находится в Гостином дворе в Москве. Это первое послание с начала специальной военной операции. Ранее президент обращался к Федеральному собранию ежегодно, кроме 2017 года. Оглашение занимает около часа.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

Ожидается, что послание 2023 года будет в большей мере посвящено спецоперации. Кроме того, парламентарии считают, что президент затронет также тему социально-экономического положения страны.

На оглашении присутствует также глава Камчатского края Владимир Солодов.