Читайте нас в социальных сетях:
21 Февраля, вторник
Облачно со снегопадом
ночью -11°C
днем -4°C
ветер 3.1 м/с
Завтра, 22 Февраля
Облачно со снегопадом
-12 ... -3°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию

Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию

21:03
35
Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Президент находится в Гостином дворе в Москве. Это первое послание с начала специальной военной операции. Ранее президент обращался к Федеральному собранию ежегодно, кроме 2017 года. Оглашение занимает около часа.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

Ожидается, что послание 2023 года будет в большей мере посвящено спецоперации. Кроме того, парламентарии считают, что президент затронет также тему социально-экономического положения страны.

На оглашении присутствует также глава Камчатского края Владимир Солодов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Владимир Путин обратится сегодня с посланием Федеральному собранию
Принято обращение Федерального Собрания к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории
Главные поручения президента по итогам послания Федеральному собранию
​Ирина Яровая инициировала федеральный семинар по вопросам установления инвалидности детям с ДЦП
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.