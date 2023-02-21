Президент РФ начал послание с темы специальной военной операции

Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному Собранию с темы специальной военной операции, которая проводится на Украине.



«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны, нашего народа. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции», - сказал Путин в своем приветствии, которое транслируется в прямом эфире.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.