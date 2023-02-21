Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами

Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил в Послании к Федеральному Собранию.



«Мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулось, как мы теперь видим подлогом, жестокой ложью, они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе, в западных академиях у училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украинку и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и потугах киевского режима заполучить ядерное оружие…», – сказал Путин.



Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.