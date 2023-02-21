Обещания западных правителей о мире на Донбассе обернулись ложью – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что обещания руководителей на Западе относительно мира на Донбассе оказались ложью.

«Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они тянули время и занимались крючкотворством, закрывая глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими», – сказал Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.