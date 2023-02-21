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  4. Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу - Путин

Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу - Путин

21:50
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Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу - Путин

Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил в Послании к Федеральному Собранию.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем — чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ. Правители Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. Для нас что это значит? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать», – сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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