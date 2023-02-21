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  4. Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО появится в РФ

Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО появится в РФ

21:40
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Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО появится в РФ

Владимир Путин заявил, что в стране будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

По словам президента, новая структура будет будет координировать решение всех социальных вопросов. При этом создание специального фонда помощи семьям бойцов и ветеранам не снимает ответственности с других органов власти, отметил президент.

«За каждым ветераном, за каждой семьей должен был закреплен свой персональный соцработник, координатор, который лично будет решать вопросы. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», – заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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