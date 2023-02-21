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  4. Программа бесплатной газификации будет продолжена – Путин

Программа бесплатной газификации будет продолжена – Путин

21:59
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Программа бесплатной газификации будет продолжена – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что программа бесплатной газификации будет продолжена.

Будут газифицированы школы, больницы, ФАПы, а граждане всегда смогут обратиться за подключением частных домов к газоснабжению, сказал президент в рамках послания Федеральному собранию.

Владимир Путин добавил, что в течение десяти лет государство планирует инвестировать в сферу ЖКХ более четырех триллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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