Программа бесплатной газификации будет продолжена – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что программа бесплатной газификации будет продолжена.



Будут газифицированы школы, больницы, ФАПы, а граждане всегда смогут обратиться за подключением частных домов к газоснабжению, сказал президент в рамках послания Федеральному собранию.



Владимир Путин добавил, что в течение десяти лет государство планирует инвестировать в сферу ЖКХ более четырех триллионов рублей.



Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.